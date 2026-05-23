رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر سنجش از دور و ژئوفیزیک هوابرد در سازمان زمین‌شناسی خبر داد.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداو سیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، رئیس این سازمان همزمان با هفته معدن، در پیامی ضمن تشریح دستاورد‌های جدید این سازمان در به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند اکتشافی، تصریح کرد : استقرار «زنجیره ارزش» و افزایش تاب‌آوری ملی، تنها از مسیر تولید اطلاعات دقیق زمین‌شناسی و شناسایی پهنه‌های امیدبخش معدنی می‌گذرد.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه اکتشافات معدنی، عامل توسعه این صنعت است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی اصولی برای استخراج و فرآوری، بدون دسترسی به اطلاعات معتبر و به‌روز زمین‌شناسی ممکن نیست.

وی افزود: سازمان زمین‌شناسی با بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان و فناوری‌های نوین از جمله «سنجش از دور»، «ژئوفیزیک هوابرد» و «مدل‌سازی سه‌بعدی ذخایر»، موفق به ارتقای ظرفیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید شده است.

فاطمی‌عقدا با اشاره به تولید نقشه‌های زمین‌شناسی، داده‌های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، این اقدامات را فراهم‌کننده زیرساخت‌های علمی برای بهره‌برداری بهینه از منابع زیرزمینی دانست.

وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، صنعت معدن می‌تواند با تأمین مواد اولیه صنایع مادر، نقشی تعیین‌کننده در تقویت تولید ملی و بازسازی اقتصادی ایفا کند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور خاطرنشان کرد: بهره‌برداری علمی و هدفمند از ظرفیت‌های معدنی، کلید اصلی در «کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی» و «توسعه زنجیره ارزش» است.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش تمامی کارگران، مهندسان و پژوهشگران این بخش، بر تعهد سازمان زمین‌شناسی برای حمایت تخصصی از بخش معدن و هم‌افزایی با هدف ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.