پنجمین فیلمواره چشم هفتم در میراث با رویکردی به وضعیت موزهها در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان روز نهم خرداد ماه سال جاری در موزه سینمای ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرجان حاجیرحیمی، دبیر و بنیانگذار این فیلمواره در این باره گفت: مهمترین تفاوت امسال بخش ویژه مستندهای مربوط به موزهها در جنگهای سال ۱۴۰۴ و همینطور اضافه شدن بخش فتورمان است که عکاسان بتوانند با عکسهای خود روایتی از آنچه جنگ رمضان تخریب کرد، ارائه کنند.
او افزود: هدف از این فیلمواره تشویق مستندسازان و خبرنگاران به تهیه مستندهای میراثی و موزهای است و همینطور تشویق مستندسازان مبتدی که بدانند از هرآنچیزی که درباره توسعه و گسترش میراث فرهنگی برای آشنایی عموم میسازند، تقدیر میشود.
به گفته حاجیرحیمی، برای مستندسازان مبتدی که در این فیلمواره شرکت میکنند، بورسیههای آموزشی معتبر در نظر گرفته شده است تا بتوانند سواد رسانهای و بصری خود را افزایش دهند.
او همچنین افزود: با وجود وضعیت اینترنت در کشور و شرایط سخت اطلاعرسانی، اما حدود ۳۰ مستند از سراسر کشور به دست دبیرخانه رسیده است که برخی از آنها که شرایط اکران را داشته باشند در روز برگزاری فیلمواره نشان داده میشود.
پنجمین فیلمواره چشم هفتم در میراث روز نهم خردادماه با همکاری ایکوم ایران در موزه سینمای ایران برگزار میشود. علاقمندان به شرکت در این فیلمواره میتوانند در بخش مستند خبری، مستند کوتاه تا ۱۵ دقیقه و فتورمان شرکت کنند و آثار خود را یا به حضوری حضوری و پست به دبیرخانه ایکوم ایران واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی، پایینتر از چهارراه سرچشمه، کوچه کمیلی، پلاک ۷، خانه موزه پروین اعتصامی یا از طریق پیامرسان بله به نشانی @seveneyes ارسال کنند.
فیلمواره چشم هفتم در میراث از سال ۱۴۰۱ با همکاری ایکوم ایران و موزه ملی سینما هر سال همزمان با هفته موزه و میراث فرهنگی برگزار میشود.