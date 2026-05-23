اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی می‌دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، ویژه‌برنامه‌های متنوعی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

به همین مناسبت برنامه ورزش همگانی دانشگاهیان و پیاده روی در محوطه دانشگاه و نکوداشت رزمنده هشت سال دفاع مقدس و پیشکسوت دانشگاه حاج رسول هوشمند از ساعت ۷/۳۰ الی ۸/۱۵ برگزار می‌شود.

پخش سرود حماسی در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه به همراه پذیرایی در ایستگاه صلواتی از ساعت ۱۰ تا ۱۲، اقامه نمازجماعت ظهر و عصر با عنوان" نماز پیروزی" برای طلب نصرت الهی و روایت سیره شهدای عملیات بیت المقدس با عنوان "دفاع از دفاع مقدس" با روایتگری دکتر محسن پور از رزمندگان این عملیات و بیعت با ارزش‌های شهدا و دفاع مقدس با حضور نمازگزاران بر سر مزار شهدای گمنام دانشگاه از جمله برنامه‌های روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی می‌باشد.