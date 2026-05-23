به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نظارت مستقیم مقام عالی وزارت بر روند تأمین برق کشور، از ابلاغ دستورات قاطع برای تسریع در تعمیرات نیروگاهی، رفع محدودیتهای انتقال و برخورد با مشترکان پرمصرف در زمینه عبور موفق از اوج بار تابستان خبر داد.
وی با تشریح جزئیات نشست اخیر ممیزی عملکرد شرکتهای توانیر، ساتبا و شرکت برق حرارتی اظهار کرد: این جلسات با هدف پایش تحقق اهداف ابلاغی وزیر نیرو برگزار میشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به حضور سرزده مقام عالی وزارت در نشست اخیر برای بررسی میدانی روند تأمین برق کشور، افزود: در این جلسه گزارش وضعیت تعمیرات نیروگاههای حرارتی به دقت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت زمان، تاکید برای تسریع در تکمیل عملیات تعمیراتی باقیمانده صادر شد تا عمده واحدهای نیروگاهی کشور پیش از نیمه خردادماه به مدار تولید وارد شوند.
توسعه نیروگاهی و رفع گلوگاههای انتقال
رجبی مشهدی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها تصریح کرد: در کنار تعمیرات، اولویت اصلی ما تسریع در بهرهبرداری از طرحهای جدید نیروگاهی اعم از تجدیدپذیر و حرارتی است که در همین زمینه، مقرر شد موانع فنی واحدهای در دست توسعه با قید فوریت برطرف شود تا ظرفیتهای جدید هرچه سریعتر به شبکه سراسری متصل شوند. همچنین در بخش انتقال، طرحهای حیاتی که منجر به رفع محدودیتهای شبکه و خروج تولید از حالت حبسشده میشوند، با حداکثر توان عملیاتی میشوند.
مدیریت مصرف و هشدار به مشترکان پرمصرف
معاون وزیر نیرو، بر اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف مطابق با «۱۴ مگاپروژه ۲» ابلاغی تأکید کرد و گفت: در حوزه مصرف، سیاستگذاریها به سمت کاهش رشد مصرف هدایت شده است. هدفگذاری ما دستیابی به کاهش ۵ درصدی رشد مصرف نسبت به سال گذشته است؛ بنابراین به شرکتهایی که مطابق این الگو عمل نکردهاند، و افزایش بیش از ۵ درصد دارند تذکرات لازم برای اصلاح روند مصرف ابلاغ شده و نظارتها بر این بخش تشدید میشود.
وی افزود: در هفته نهم امسال استانهای مازندران، گلستان، زنجان، اردبیل، گیلان، قزوین و آذربایجان غربی نسبت به هفته مشابه سال گذشته با بیشترین رشد مصرف برق همراه بودهاند.
رجبی مشهدی با تأکید بر عزم جدی وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار گفت: تمهیدات لازم برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف با همکاری تمامی ارکان صنعت برق کشور پیشبینی شده است و تمام تلاش ما بر این است که با بهرهگیری از حداکثر توان تولید و مدیریت هوشمند شبکه، کمترین چالش را برای تامین برق پایدار مشترکان در اوج بار تابستان داشته باشیم.