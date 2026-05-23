مردم محله محمود آباد و رجاء شهر یاسوج در روز‌های اخیر با قطعی اُفت فشار آب آشامیدنی مواجه بودند.

تعویض لوله انتقال شبکه آب محله محمود آباد پس از ۳۰ سال کارکرد علت اُفت فشار و قطعی آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر آبفای شهرستان بویراحمد در این خصوص گفت: خط انتقال آب در خیابان شهید نوریِ محمودآباد، با قطر ۴ اینچ و قدمت ۳۰ ساله به دلیل فرسودگی شدید، باید از مدار بهره‌برداری خارج می‌شد.

علمدار آرمین افزود: این خط لوله به‌دلیل فرسودگی شدید، در روز‌های اخیر بیش از ۱۲ مرتبه دچار شکستگی شد و انجام تعمیرات نیز چاره ساز نبود.

علمدار آرمین افزود: بیش از ۲۰۰ متر از مسیر پرحادثه‌ی این خط انتقال با همکاری سه گروه عملیاتی در حال تعویض است و تا پایان امشب مشکل قطعی و افت فشار آب رفع می‌شود.

وی ضمن عذرخواهی از شهروندان این مناطق به علت مشکلات نبود و یا کمبود آب گفت: حدود ۳۰ درصد از شبکه‌ها و خطوط آبرسانی استان (معادل ۲ هزار کیلومتر) فرسوده است.