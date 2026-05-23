راه اندازی سامانه اسناد غیر رسمی در لرستان
مدیر کل ثبت اسنادواملاک لرستان از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛یاسر ملکی گفت:
همزمان با سراسر کشور به صورت تصویری «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» در استان لرستان راهاندازی شد. سامانه ثبت ادعا
مدیرکل ثبت اسنادواملاک لرستان افزود:ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاههای اجرایی و متولیان صدور مجوز را مکلف کرده تا در فرآیند ارائه ی خدمات، وضعیت اسناد مالکیت متقاضیان را از طریق این سامانه استعلام کنند.
وی بیان کرد:املاکی که بدون سند رسمی هستند نسبت به ثبت در سامانه ی ادعا اقدام کنند
همچنین با فعال شدن این سامانه در لرستان،مرحله ی تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی تسهیل شده و گام مهمی برای «تثبیت مالکیت» و «نظاممند کردن بازار املاک و مستغلات» برداشته خواهد شد.