به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان یاسر ملکی گفت: همزمان با سراسر کشور به صورت تصویری «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» در استان لرستان راه‌اندازی شد.

مدیرکل ثبت اسنادواملاک لرستان افزود: ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی و متولیان صدور مجوز را مکلف کرده تا در فرآیند ارائه ی خدمات، وضعیت اسناد مالکیت متقاضیان را از طریق این سامانه استعلام کنند.



وی بیان کرد:املاکی که بدون سند رسمی هستند نسبت به ثبت در سامانه ی ادعا اقدام کنند

همچنین با فعال شدن این سامانه در لرستان،مرحله ی تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی تسهیل شده و گام مهمی برای «تثبیت مالکیت» و «نظام‌مند کردن بازار املاک و مستغلات» برداشته خواهد شد.