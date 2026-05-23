به گزارش خبرگزاری صداوسیما این هنرمند در متن خود گفت: علی میرفتاح هنرمند نقاش نوشت:اگر من و امثال من اعتصاب کنیم و سر کار نرویم، آب که از آب تکان‌نمی‌خورد هیچ، اصلا کسی نمی‌فهمد که در کار و بار ما توقفی حاصل شده. بر دامن کبریا که سهل است بر دامن شهروندان هم گردی نمی‌نشیند اگر ما کرکره دکانمان را پایین بکشیم یا بخواهیم اهمیت وهمی خود را گوشزد کنیم

یک پله بالاتر صاحب‌کار‌هایی هستند که اگر به هر دلیلی تعطیل کنند، تازه ملت نفس راحت می‌کشند و بر تدوام تعطیلی‌شان دعا می‌کنند. اما در این شهر بزرگ مشاغلی هم هستند که ما از هر حیث ممنون و مدیون ایشانیم. نارنجی‌پوش‌ها یک روز اگر کار نکنند نظم و نسق شهر طوری به هم می‌ریزد که صدای صغیر و کبیر درمی‌آید و اگر خدایی نکرده یک روزشان بشود یک هفته شهر بالکل غیر قابل سکونت می‌شود.

میرفتاح با اشاره به اینکه جنگ نشان داد که علاوه بر نظامی‌ها ، پاکبانان هم نقشی ماندگار دارند ، نوشت:

این نقاشی تلاش ناچیزی است برای ادای دین. فقط خواستم به رفتگران نارنجی‌پوش و پاکبانان سبزپوس بگویم که به قدر و سهم خودم و علی‌رغم ضعف و ناتوانی و بی‌هنری‌ام ممنونتان هستم.