به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین رویداد «جمعه‌های تئاترشهر» با برپایی یک نشست نقد و بررسی پیرامون عملکرد تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی در مواجهه با مخاطبان، قدردانی از دو تماشاگر وفادار تئاتر و زنده‌یاد شیرین یزدان‌بخش بازیگر سینما و از تماشاگران وفادار حوزه تئاتر در سال‌های اخیر جمعه (اول خردادماه) به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در این ویژه برنامه که با حضور برخی از تماشاگران فعال عرصه تئاتر، بازیگران و کارگردانان حوزه تئاتر، مدیران تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی، مدیران اداره کل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ، مدیران و کارکنان واحد‌های مختلف مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، آسیب‌شناسی مسائل مرتبط با نحوه میزبانی تالار‌های نمایشی و تماشاخانه‌های مختلف در حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی و موارد مشابه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

قدردانی از داود رحمتی تماشاگر «توان یاب» و برادر همراهش امیر رحمتی با اهدای یک اثر ساخته شده از سوی فریدون نصیری نژاد هنرمند خوشنویس و مدیر واحد نقاشی مجموعه تئاتر شهر، قدردانی از سیدنادر هاشمی از دیگر تماشاگران این سال‌های تئاتر ایران به عنوان «تماشاگران وفادار» عرصه تئاتر در حضور کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر، داود نامور رئیس عمارت نوفل لوشاتو، مهرداد ضیایی بازیگر و کارگردان تئاتر بخش دیگری از دومین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» بود.

در بخش سوم برنامه هم یاد و خاطره زنده‌یاد شیرین یزدان‌بخش بازیگر فقید سینما که طی سال‌های متمادی به عنوان یکی از وفادارترین تماشاگران حوزه تئاتر شهرت داشت، با پخش دو کلیپ و قرائت متنی به نویسندگی ندا آل‌طیب گرامی داشته شد.

کورش سلیمانی بازیگر، کارگردان و رئیس مجموعه تئاتر شهر در دومین ویژه برنامه «جمعه‌های تئاترشهر» که به طرح مسائل مرتبط با تماشاگران آثار نمایشی اختصاص داشت، ضمن ابراز خوشحالی از استقبال حاضران از این برنامه نوپا در دو برنامه نخست، اظهار کرد: قبل از اینکه به تئاتر شهر بیایم، در تمام سال‌های تحصیل در دانشگاه و بعد که کارگردانی کردم، موضوع تماشاگر برایم مهم بوده و همچنان تا همیشه مهم است؛ چون احساس می‌کنم هنری که بدون در نظر گرفتن مخاطب خلق می‌شود، یک هنر در خلأ هست، هنری است که کامل نمی‌شود. هنوز بعضی هستند که معتقد به اهمیت تماشاگر و تاثیرگذاری‌اش در خلق اثر نیستند.

وی افزود: معتقدم همانطور که تئاتر ما نیاز به تئاتر با کیفیت دارد، از سوی دیگر نیاز به تماشاگر با کیفیت دارد تا بتواند در حد خود جهت‌دهی کرده و بر کیفیت تولید تئاتر اثرگذار باشد. کما اینکه گفت‌و‌گو‌هایی که در نظرات مخاطبان سامانه‌های فروش بلیت شکل می‌گیرند، دربرگیرنده مولفه‌هایی است که می‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد.

سلیمانی بیان کرد: چنین رویکردی به معنای کاهش دادن سطح هنر به سطح سلیقه مخاطب نیست؛ هر پدیده‌ای به اندازه تعداد آدم‌ها می‌تواند دربرگیرنده سلیقه و نظر باشد بلکه موضوع اهمیت دادن به نوع نگاه مخاطب حرفه‌ای و بهره‌مندی از پیشنهاد‌های درست است حتی عبارت «احترام به تماشاگر»، تیتر دیگر این برنامه بود، اما ما عنوان «حالا نوبت شماست» را برای آن انتخاب کردیم. دلیل هم این است که ما همیشه روی صحنه بازی کردیم و شما در سکوت، بعد از مشغله کاری، راه تئاتر شهر و دیگر تماشاخانه‌ها را گرفتید و آمدید و نشستید و با احترام رفتید. اما حالا به نظرمان آمد این بار شما بیایید و حرف‌هایتان را بزنید و ما بشنویم که چطور می‌توانیم کار‌های با کیفیت‌تری ارائه کنیم؛ اینکه تماشاخانه‌ها بتوانند از نظرات شما بهره‌مند شوند و کیفیت تئاتر دیدن را هم در سالن‌ها در حد امکان بالاتر ببریم.

رئیس مجموعه تئاتر شهر اظهار کرد: ما هم باید آدم‌های خیال‌پردازی باشیم و هم نباشیم. باشیم، چون هر حرکتی نیازمند رویاپردازی برای بهتر شدن و پویایی است و نباید باشیم، چون شرایط را می‌فهمیم؛ مثل شرایط فعلی جامعه که همه چیز بر اساس یکسری فاکتور‌ها متغیر است، اما باید زندگی کرد؛ من نیز همیشه تاکید کردم باید در هر شرایطی تئاتر روی صحنه باشد؛ چون تئاتر چراغ است و اگر خاموش شود، به ظلمت کمک کرده‌ایم. البته در این مدتی که بر ما گذشت و بعد از آتش‌بس نمایش‌ هایی در تئاتر شهر و دیگر تماشاخانه دولتی و خصوصی روی صحنه رفت، تماشاگران با حضور موثرشان در تئاتر شهر و همه تماشاخانه‌ها به ما انرژی دادند. شما وظیفه فرهنگی خودتان را به خوبی انجام دادید.

وی ادمه داد: در میان تئاتری‌ها و همکاران من هنوز کسانی هستند که به شما فکر می‌کنند. فکر آنها اصلاً کاسبی نیست. من این را همیشه گفتم که هیچ کس منکر مساله معیشت و توجه به اقتصاد تئاتر نیست، من هم نیستم، اما معیشت همه چیز در تئاتر نیست. تجارت همه چیز نیست. بر این اساس هیچ‌گاه از کلمهٔ «پرفروش» استفاده نکردم و به جای آن از عبارت نمایش «پرتماشاگر» استفاده کردم.

سلیمانی گفت: بر این باورم از یک جایی، رابطه بین مدیران تماشاخانه‌های دولتی و خصوصی و کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان با مخاطبان باید فراتر از خرید بلیت و آن لحظاتی باشد که در لابی‌ها و سالن‌های انتظار تماشاگران جمع می‌شوند و بعد به خانه می‌روند. این برنامه، قدم اول همراهی با تماشاگران است و امیدوارم که نگاه جدیدی به مقوله تماشاگر که یکی از ارکان اصلی تئاتر است، پدید آید. من شخصاً نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارم و در مجموعه تئاتر شهر هم تلاشم را با همراهی همکارانم انجام دادم تا جایی که ممکن است شرایطی را پدید بیاوریم تا تماشاگران در یک وضعیت مطلوب بیایند و کار‌ها را ببینند. ما از این موضوع‌ها نمی‌گذریم و خیلی کار‌ها داریم که باید آنها را به اجرا بگذاریم؛ کار‌هایی که ایده‌آلیستی نیست و می‌تواند به اجرا برسد.