آزمون‌های استانی حفظ قرآن «بیّنات»، ۲۱ خردادماه در اسلامشهر برگزار می‌شود و داوطلبان برای شرکت در این آزمون، با مراجعه به سامانه آزمون حفظ عمومی در بخش انتخاب مؤسسات، گزینه «بیّنات» را انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آزمون‌های استانی حفظ قرآن «بیّنات» آزمون حفظ قرآن کریم را در رشته‌های یک، دو، سه، پنج، هفت، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و حفظ کل قرآن کریم ویژه آقایان و بانوان برگزار می‌کند.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌کنندگان پس از موفقیت در آزمون، مدرک معتبر استانی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران دریافت خواهند کرد.

زمان برگزاری این آزمون، پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح اعلام شده است.

این آزمون در اسلامشهر، خیابان امام خمینی، کوچه عرفان یکم، طبقه اول اداره تبلیغات اسلامی، مرکز تخصصی حفظ قرآن بیّنات برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به سامانه آزمون حفظ عمومی مراجعه کنند. در این اطلاعیه تأکید شده است داوطلبان برای شرکت در آزمون ۲۱ خرداد، در بخش انتخاب مؤسسات، گزینه «بیّنات» را انتخاب کنند.

همچنین مرکز تخصصی حفظ قرآن بیّنات اعلام کرده است پاسخگویی و ارائه اطلاعات بیشتر از طریق شناسه ادمین در پیام‌رسان‌ها به نشانی @Khademquran_bayyenat انجام می‌شود.