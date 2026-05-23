

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، جعفر وندا، مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی صهیونیستی آمریکایی هیچگونه خدمات گمرکی حتی یک دقیقه هم در این گمرک قطع نشده و در این ایام تشریفات گمرکی در حداقل زمان ممکن بدون وقفه انجام گردیده است.

همچنین این گمرک در چارچوب وظایف و اختیارات تفویض شده، بر اساس مصوبات نهاد‌های بالادستی و دستورالعمل‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در شرایط اضطرار، تسهیلات ویژه‌ای به صورت شبانه‌روزی ارائه و با وجود شرایط جنگی بدون هیچ وقفه و تعطیلی ارائه کرد.

انجام تشریفات صادرات قطعی ۷۰ کامیون گاز مایع به صورت روزانه، ترخیص بیش از ۸۶۰ هزار تن کالای تولیدی منطقه به منظور تامین خوراک واحد‌های تولیدی داخل کشور از جمله این اقدامات است.

همچنین در این مدت تشریفات صادرات قطعی یک میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۵۲ میلیون دلار جهت صادرات به خارج از کشور در این گمرک انجام شده است.

تشریفات گمرکی ۲۴۰۰ تن کالای ترانزیتی به مقصد منطقه با هدف تامین مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی مستقر در منطقه در این مدت انجام و به صورت حمل یکسره به واحد‌های تولیدی ارسال شده است.