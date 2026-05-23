رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:محدودیت توزیع مرغ گرم تا پنجم خرداد ۱۴۰۵ در بازار استان برطرف و عرضه ی مرغ به صورت کافی توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نامدار صیادی نامدار صیادی با اشاره به وضعیت تأمین گوشت مرغ در استان لرستان گفت:در روزهای اخیر به دلیل شرایط خاص کشور با کاهش عرضه ی گوشت مرغ در بازار مواجه هستیم که تا پنجم خردادماه جاری این محدودیت برطرف و عرضه ی مرغ گرم به شرایط پایدار و عادی باز خواهد گشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در اردیبهشت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شد که تعهد جوجه ریزی ماهانه در استان برای شرایط عادی، چهار میلیون قطعه است .



صیادی بیان کرد: از امروز دوم خرداد ۱۴۰۵ قیمت عرضه ی مرغ گرم ۳۵۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شده و هر مبلغی بیش از این نرخ، گران‌فروشی است که بازرسان و ناظران با متخلفان و گران‌فروشان به‌شدت برخورد خواهند کرد.

وی تأکید کرد: برای رفع نیاز شهروندان تا رسیدن به شرایط پایدار، توزیع مرغ منجمد همچنان در دستور کار قرار دارد.



همچنین از ابتدای امسال تاکنون دوهزار تن مرغ منجمد در شهرستان‌های استان عرضه و توزیع شده است.











