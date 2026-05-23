به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدرضا قلندر شریف به مناسبت برگزاری سیزدهمین مجمع جهانی شهری (WUF۱۳) در باکو، با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به مدیران ارشد برنامه اسکان بشر ملل متحد، روسای نهاد‌های بین‌المللی شهری و شهرداران حاضر در این اجلاس، نسبت به «عادی‌سازی کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های شهری» در غرب آسیا، هشدار داد و خواستار اقدام فوری جهانی برای مقابله با حملات علیه مراکز آموزشی و مناطق مسکونی شد.

در این نامه همچنین حمله هوایی به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب در جنوب ایران به عنوان نمادی از «فروپاشی معیار‌های انسانی و حقوقی در جنگ‌های معاصر» توصیف شده و آمده است: در حمله‌ای که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) رخ داده، ۱۷۶ دانش‌آموز ۶ تا ۱۰ ساله، عمدتاً دختر، جان خود را از دست داده‌اند؛ رخدادی که نتیجه مستقیم سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.



شهردار مشهد در این نامه تاکید کرده که طی دو سال اخیر، زیرساخت‌های حیاتی شهری در غزه، لبنان و ایران به‌صورت سیستماتیک هدف قرار گرفته‌اند؛ زیرساخت‌هایی که «دهه‌ها تلاش برنامه‌ریزان شهری و مدیران محلی» برای ایجاد آنها صرف شده بود. مسئله صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه موضوعی انسانی و فنی درباره نابودی حق بنیادین شهروندان برای برخورداری از مسکن، آموزش و امنیت است.

قلندر شریف با اشاره به آمار‌های منتشرشده از جنگ غزه، ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار نفر در این منطقه کشته شده و بخش گسترده‌ای از مناطق مسکونی به تلی از ویرانه تبدیل شده است. همچنین در ایران، علاوه بر حمله به مدرسه‌ای در شهر میناب، بیش از یک‌هزار و ۲۸۸ مرکز آموزشی آسیب دیده و ۳۶ هزار ساختمان غیرنظامی خسارت دیده‌اند. در لبنان نیز تخریب زیرساخت‌های شهری و آوارگی ده‌ها هزار نفر، به‌ویژه در جنوب این کشور، بخشی دیگر از پیامد‌های جنگ توصیف شده است.

وی در ادامه، سکوت نهاد‌های بین‌المللی و مجامع شهری جهان را «زمینه‌ساز مصونیت عاملان جنایت» دانسته و هشدار داده است که اگر حمله به مدارس و کشتار کودکان بدون پاسخ بماند، هیچ شهری در جهان از تهدید جنگ و تروریسم دولتی در امان نخواهد بود.



شهردار مشهد در این نامه یک چارچوب پنج‌گانه برای اقدام جهانی پیشنهاد داده است؛ از جمله ایجاد پروتکل بین‌المللی حفاظت از اماکن غیرنظامی، تشکیل هیأت حقیقت‌یاب مستقل درباره جنایات اتفاق افتاده در میناب و غزه، راه‌اندازی «صندوق باکو برای بازسازی شهری»، حمایت از پیگیری‌های حقوقی در دیوان کیفری بین‌المللی و نیز قطع همکاری شهرداری‌ها با شرکت‌های تسلیحاتی غربی همچون بوئینگ، لاکهید مارتین و رافائل.

وی در این نامه سرگشاده تأکید کرده است که «سکوت، زمینه را برای مصونیت فراهم می‌کند و اقدام، زبان امنیت پایدار است»؛ پیامی که به‌روشنی نشان می‌دهد مدیریت شهری مشهد، اجلاس باکو را آزمونی تاریخی برای وجدان جهانی در قبال جنگ و کشتار غیرنظامیان می‌داند.

مجمع جهان شهر‌ها، بزرگترین مجمع تخصصی مدیران شهری است که با هماهنگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به طراحی و برنامه‌ریزی مسائل شهر‌ها به عنوان سکونتگاه‌های انسانی می‌پردازد.

سیزدهمین دوره این مجمع به میزبانی باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان در روز‌های ۲۷ اردیبهشت تا یکم خرداد ماه برگزار شد.