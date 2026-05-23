یک میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال کمک نقدی به ۲۷ بیمار و معلول نیازمند فریمانی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان گفت: در دومین محفل خیراندیشی مؤسسه خیریه شهید آیتالله خامنهای (ره) با هدف ترویج فرهنگ ایثار و حمایت از اقشار آسیبپذیر در عرصه سلامت برگزار شد و این مبلغ به بیماران کمبضاعت اختصاص یافت.
دکتر محمود ولایتیمقدم افزود: با بررسی های دقیق واحد مددکاری بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان، ۲۷ نفر از بیماران و معلولان نیازمند شناسایی شدهاند که این اعتبار صرف تأمین بخشی از هزینه های درمانی آنان خواهد شد.
وی با تأکید بر جایگاه والای مشارکتهای مردمی در ارتقای شاخصهای سلامت عمومی ادامه داد: همکاری مستمر خیران و نیکوکاران در حمایت از بیماران نیازمند، جلوهای شکوهمند از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است لذا ما بر این باوریم که با تداوم و استمرار این رویکرد خیرخواهانه، میتوان گامهای بلندتری در جهت کاهش دغدغههای درمانی بیماران و ارتقای کیفیت خدمات سلامت برداشت.
دکتر ولایتیمقدم گفت: این مراسم که با حضور امام جمعه، فرماندار، جمعی از مسئولان محلی و خیران نیکاندیش برگزار شد و بر تداوم این روند حمایتی به صورت برنامهریزی ماهانه تأکید شد.