وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی به‌مناسبت آغاز هفته معدن اعلام کرد: بی‌تردید، تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه در شرایط دشوار و پیچیده، جلوه‌ای روشن از روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و عزم ملی در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، متن پیام «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت به‌مناسبت روز و آغاز هفته معدن به شرح زیر است:

فرارسیدن روز معدن را به تمامی معدنکاران، مهندسان، متخصصان، کارگران پرتلاش و فعالان خدوم این عرصه راهبردی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بخش معدن، به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند و ظرفیت‌های بنیادین اقتصاد ملی، نقشی تعیین‌کننده در توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ایفا می‌نماید. ظرفیت‌های گسترده معدنی ایران اسلامی، در کنار توانمندی نیروی انسانی متخصص و متعهد، فرصت کم‌نظیری برای تحقق رشد پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور فراهم ساخته است.

بی‌تردید، تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه در شرایط دشوار و پیچیده، جلوه‌ای روشن از روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری و عزم ملی در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور به شمار می‌رود. دستیابی به توسعه متوازن در بخش معدن، مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه اکتشافات، فرآوری مواد معدنی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست است؛ امری که با جدیت در دستور کار قرار دارد.

اقتصاد مقاومتی، به معنای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های ملی است و بی‌تردید، بخش معدن یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌های ارزشمند به شمار می‌رود. توجه ویژه و راهبردی به حوزه معدن می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ملی، توسعه مناطق محروم و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، نقشی بی‌بدیل و اثرگذار ایفا نماید.

توجه ویژه به پایداری و توسعه زیر ساخت‌های بخش معدن، عناصر حیاتی و راهبردی از جمله عناصر، نادر خاکی و کمیاب، توسعه اکتشافات برای شناسایی و تعیین قطعی ذخایر معدنی کشور، هماهنگی در ساختار بخش معدن و صنایع معدنی مورد تاکید و اهتمام وزارت صمت می‌باشد که نقش مهمی در توسعه معدن و صنایع معدنی ایفاد می‌نماید.

امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت حرکت به سوی معدنکاری هوشمند، دانش‌بنیان و مبتنی بر استاندارد‌های نوین جهانی احساس می‌شود. در این مسیر، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فعالیت‌های معدنی، ارتقای ایمنی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تعامل میان دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی و پژوهشی، از اولویت‌های اساسی خواهد بود.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ارزشمند فعالان بخش معدن، به‌ویژه کارگران شریف و سخت‌کوش معادن کشور که در شرایط دشوار محیطی و کاری، صادقانه و متعهدانه برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی این مرز و بوم تلاش می‌کنند، مراتب سپاس خود را اعلام می‌نمایم. بی‌تردید، همت والا و تلاش بی‌وقفه این عزیزان، نقشی ماندگار در حرکت چرخ‌های تولید و توسعه اقتصادی کشور دارد.

همچنین، با نهایت احترام و تأثر، یاد و خاطره جانباختگان شریف معدن را که در حین انجام وظیفه و خدمت صادقانه، جان خویش را در مسیر کار و تلاش فدا کرده‌اند، گرامی می‌داریم. نام و یاد این عزیزان فداکار، همواره در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

این موضوع وظیفه‌مان را در حوزه ایمن سازی معادن به‌ویژه معادن زغال سنگ که یکی از حادثه‌سازترین معادن کشور به‌شمار می‌رود، پر رنگ‌تر می‌کند؛ لذا اهتمام دستگاه‌های ذیربط، مسئولین و معدن کاران در این امر مهم در کاهش و پیشگیری از حوادث، نقش بسزایی ایفا می‌کند.

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم داخلی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش معدن و نقش‌آفرینی مؤثرتر آن در رشد و تعالی اقتصاد کشور باشیم.