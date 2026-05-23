پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسهای جداگانه با همتایان قطری و مصری ابتکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه دائمی جنگ را تشریح کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز شنبه در تماسهای تلفنی جداگانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، درباره موضوعات روند آخرین تلاشها و ابتکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه دائمی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتوگو و تبادل نظر کرد.