به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ادامه فرآیند بدون کنترل مجوز‌های سهمیه و بهینه‌سازی ارزی برای تمامی ثبت‌سفارش‌هایی که تأمین ارز آنها به صورت کامل انجام شده (شامل ثبت‌سفارش تمامی کالاها) فراهم شده است.

لازم به ذکر است این امکان فقط در صورتی برقرار است که هیچ تغییری در موارد زیر ایجاد نشود:

۱️⃣ عدم تغییر حوزه سهمیه

۲️⃣ عدم افزایش ارزش پیش فاکتور یا تغییر نوع ارز

۳️⃣ عدم تغییر محل تأمین ارز (به جز افزودن یا جایگزینی «از محل صادرات خود»)

در خصوص کنترل بهینه‌سازی ارزی، تغییر تعرفه یا ارزش مربوط به هر تعرفه (در صورت عدم کفاف سقف تعرفه) در ویرایش مجاز نیست.

ضمنا میزان تأمین ارز انجام شده در سال جاری، جزو مصارف سهمیه و بهینه سازی ارزی سال جاری متقاضیان لحاظ خواهد شد.