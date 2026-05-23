پخش زنده
امروز: -
توزیع روزانه ۳۰۰ تن گوشت برای مدیریت و تنظیم بازار، قیمت مرغ در آذربایجان غربی را نزولی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: با تدابیر اتخاذ شده و افزایش تزریق گوشت مرغ گرم و منجمد به بازار، هماکنون شاهد روند کاهشی قیمت این محصول در سطح استان هستیم و این سیر نزولی در هفته پیشرو نیز تداوم دارد.محمد رضا اصغری با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ گرم در این استان به سطح مطلوبی رسیده است گفت: علاوه برتوزیع گوشت مرغ گرم روزانه، ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز در سطح استان توزیع میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی افزود: از امروز میزان تولید گوشت مرغ گرم در استان از مرز ۳۰۰ تن در روز عبور کرده است که این میزان افزایش تولید روزانه، نقش مؤثری در پایداری عرضه و کاهش قیمتها دارد.