به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با تدابیر اتخاذ شده و افزایش تزریق گوشت مرغ گرم و منجمد به بازار، هم‌اکنون شاهد روند کاهشی قیمت این محصول در سطح استان هستیم و این سیر نزولی در هفته پیش‌رو نیز تداوم دارد.محمد رضا اصغری با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ گرم در این استان به سطح مطلوبی رسیده است گفت: علاوه برتوزیع گوشت مرغ گرم روزانه، ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: از امروز میزان تولید گوشت مرغ گرم در استان از مرز ۳۰۰ تن در روز عبور کرده است که این میزان افزایش تولید روزانه، نقش مؤثری در پایداری عرضه و کاهش قیمت‌ها دارد.