به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با حضور مدیران عضو برگزار شد؛ اظهار کرد: با وجود بارندگی‌های مناسب در بهار امسال، منابع آبی استان در حوزه آب‌های زیرزمینی و آب شرب همچنان فقیر و شکننده هستند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد منابع آبی استان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود؛ عنوان کرد: مدیریت بهینه مصرف آب در حوزه کشاورزی نیازمند یک تحول اساسی در الگوهای سنتی کشت و ترویج فرهنگ کاشت محصولات کم آب بر با ارزش افزوده بالا در میان کشاورزان است. معاون عمرانی استاندار کرمانشاه یادآور شد: در برنامه هفتم پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است در زمینه افزایش بهره‌وری، ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور، اقدام کند. وی تصریح کرد: شهرستان‌های شرق کرمانشاه، کم بارش ترین مناطق در سطح استان بوده‌اند و روند برداشت آب از منابع زیرزمینی و کشت های آب بر در این شهرستان‌ها باید با جدیت کنترل شود. مهندس نجفی گفت: محصول برنج به دلیل نیاز آبی فراوان، یک کشت‌ ممنوعه و یک تهدید جدی برای توسعه پایدار شرق استان محسوب می‌شود و جهاد کشاورزی با همکاری و همراهی فرمانداری ها موظف برخورد جدی با متخلفان هستند. وی به ضرورت ساماندهی، برنامه‌ریزی و پهنه‌بندی کارسناسی کشت محصولات کشاورزی در در سطح استان اشاره کرد و گفت: کشت محصولات آب‌بَر مانند برنج باید به سمت شهرستان های غربی استان که محدودیت منابع آبی کمتری دارند، سوق پیدا کنند. معاون عمرانی استاندار به حضور کشاورزان مهاجر در سطح استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از این کشاورزان به دلیل انجام کارهای غیر مسئولانه، آسیب‌های جدی به منابع آب و خاک استان وارد می‌کتند و باید با همراهی همه دستگاه‌ها با اینگونه کشاورزان برخورد شود. وی همچنین خواستار تسریع در روند نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی استان کرمانشاه شد و گفت: با اجرای این کار جلوی اضافه برداشت از چاه‌های مجاز هم گرفته خواهد شد. مهندس نجفی در بخش دیگری از سخنانش گذر از شرایط ناترازی انرژی در استان را نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها دانست و گفت: محدودیت‌های خاموشی برق که برای مشترکان بخش‌های مختلف از جمله حوزه کشاورزی اعمال می‌شود، باید شفاف و در ساعات مشخص باشد تا مردم بتوانند برنامه‌ریزی کنند. وی همچنین بر لزوم نصب کنتور هوشمند در ادارات و دستگاه‌های استان با هدف مدیریت مصرف برق تاکید کرد و گفت: کلیه دستگاه هایی دولتی و شهرداری ها باید کنتور هوشمند نصب کنند و وزارت نیرو هم بر اجرای این برنامه تاکید ویژه دارد. وی به قاطعیت داستگاه‌های اجرایی و نظارتی در برخورد با متجاوزان به بستر و حریم رودخانه ها اشاره کرد: با تلاش‌های صورت گرفته ۵۷ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب و کانال‌های منشعب از این رودخانه آزادسازی و رفع تصرف شده است‌ همچنین روانسر ۴ هزار متر از اراضی واقع در رودخانه سراب روانسر رفع تصرف شده است که جای تقدیر دارد.