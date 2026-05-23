استاندار گیلان گفت: جشنواره‌های بومی و محلی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، می‌توانند ظرفیت‌های روستاها، صنایع دستی و فرهنگ اصیل استان را به گردشگران معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در رویداد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری «ایران جان» در پارک چپرپرد منطقه آزاد انزلی، با قدردانی از مسئولان این منطقه، روستاییان و مهمانان حاضر در این مراسم، گفت: نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و بومی گیلان در منطقه آزاد انزلی اقدامی ارزشمند است و مردم می‌توانند از نزدیک با بخشی از میراث فرهنگی و توانمندی‌های روستا‌های استان آشنا شوند.

وی با اشاره به شرایط تجارت کشور در پی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزود: فرصت بزرگی برای استان‌های شمالی و سواحل دریای خزر ایجاد شده است که باید از آن برای توسعه منطقه به خوبی بهره‌مند شد.

استاندار گیلان با اشاره به نقش مهم بنادر شمالی کشور در آینده تجارت ایران، گفت: کالا‌هایی که پیش‌تر، از مسیر بنادر جنوبی و با صرف زمان طولانی از کشور‌های آسیای جنوب شرقی وارد کشور می‌شد، امروز می‌تواند از طریق بنادر دریای خزر و به ویژه بندر کاسپین وارد کشور شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به نشست اخیر استانداران و مسئولان ملی در رشت، افزود: در این نشست مقرر شد هر کالایی از هر نقطه جهان با حداقل تشریفات اداری از مسیر بنادر شمالی وارد کشور شود تا تجار بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های تولیدی شمال کشور، گفت: استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رتبه‌های نخست تولید محصولات مهمی همچون مرغ را در کشور دارند، اما بخش قابل توجهی از نهاده‌ها و مواد اولیه همچنان از مسیر‌های طولانی جنوبی تأمین می‌شود که توسعه تجارت دریایی در خزر می‌تواند این مسیر را کوتاه و اقتصادی‌تر کند.

استاندار گیلان با اشاره به تغییر نگاه به کاربری دریا در شمال کشور، گفت: امروز باید دریا را به‌عنوان محور تجارت، اشتغال و توسعه اقتصادی ببینیم و از ظرفیت‌های آن برای رونق معیشت مردم بهره بگیریم.

هادی حق شناس همچنین از توسعه آموزش‌های تخصصی دریایی در گیلان خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، توسعه دانشکده‌های تخصصی دریایی در استان در دستور کار قرار گرفته تا نیروی انسانی متخصص در حوزه تجارت و اقتصاد دریامحور تربیت شود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در شمال کشور، گفت: پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا با جدیت در حال اجراست و بخش قابل توجهی از مسیر آزادسازی شده و امیدواریم ۲ تا ۳ سال آینده این مسیر ریلی به بهره‌برداری برسد.

استاندار گیلان، اتصال راه‌آهن شمال کشور به جمهوری آذربایجان و در ادامه به آب‌های خلیج فارس، یک تحول راهبردی در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود و منطقه آزاد انزلی در این مسیر نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

هادی حق شناس با اشاره به استقبال گسترده مردم و گردشگران از جشنواره «ایران جان»، افزود: حضور پرشور مردم در این رویداد نشان می‌دهد جامعه ما همچنان پیوند عمیقی با فرهنگ، سنت‌ها و میراث ارزشمند بومی دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه فرهنگی و اقتصادی استان بهره گرفت.

وی با قدردانی از روستاییان، هنرمندان و فعالان فرهنگی حاضر در جشنواره، گفت: آنچه امروز در منطقه آزاد انزلی به نمایش درآمد، بخشی از هویت اصیل گیلان است و روستاییان ما نقش مهمی در حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارند.

پایان این مراسم، از یک زوج جوان به مناسبت سالروز ازدواج حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) تجلیل شدند.