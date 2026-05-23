به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان گفت: یکی دغدغه‌های خانواده‌های دانش آموزان و دانشجویان، نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم سال تحصیلی جاری بود که تصمیم گیری درباره این موضوع به شورای تامین استان‌ها واگذار شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای درخصوص نحوه برگزاری آزمون‌ها به ریاست استاندار خوزستان و باحضور اعضای شورای تامین استان، افزود: پس از بررسی‌های انجام شده، امتحانات پایه هفتم، هشتم، نهم و دوره متوسطه اول و پایه دهم و دوره متوسطه دوم بصورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

نجاتی می‌گوید: نحوه برگزاری امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم نیز توسط وزارت آموزش و پرورش درحال بررسی است و باتوجه به شرایط کشور، تصمیم نهایی در این رابطه گرفته و ابلاغ خواهد شد.

به گفته معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان؛ مقرر شده امتحانات دانشگاه‌ها نیز بصورت غیر حضوری برگزار شوند، اما آن دسته از دروسی که مدیران دانشگاه تشخیص می‌دهند امکان برگزاری آزمون بصورت غیر حضوری وجود ندارد، با تعهد به تامین سیستم خنک کننده، خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و سایر امکانات مهیا شوند، می‌توانند امتحانات بصورت حضوری برگزار کنند.