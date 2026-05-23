به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زارع در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشت و کنترل شبانه‌روزی منطقه حفاظت شده بهادران، به تردد مشکوک دو دستگاه موتورسیکلت در این منطقه حساس شدند و متخلفان به محض مشاهده مأموران، با به جا گذاشتن ادوات شکار و لاشه یک رأس قوچ وحشی، اقدام به فرار کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهریز افزود: با وجود متواری شدن متهمان، مأموران جان‌برکف یگان حفاظت با تکیه بر تجربه و بررسی‌های فنی و تخصصی، عملیات ردیابی را آغاز کردند. این عملیات که با ۷ ساعت کوه‌پیمایی طاقت‌فرسا، پایش‌های میدانی و تکنیک‌های دوربین‌کشی همراه بود، سرانجام منجر به شناسایی و دستگیری هر دو متخلف شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: پرونده این متهمان پس از تکمیل ادله و طی مراحل قانونی، برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد که با دستور مقام محترم قضایی، روانه زندان شدند.

زارع از تمامی دوستداران طبیعت و جوامع محلی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را بلافاصله به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز گزارش دهند تا از میراث طبیعی این مرز و بوم محافظت شود.