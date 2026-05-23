نام گذاری هفته پایانی لیگ برتر هندبال به نام شهید «علیرضا تنگسیری»
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته پایانی سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، به نام شهید سرافراز «علیرضا تنگسیری» فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین شده است.
شهید علیرضا تنگسیری که از دلاورمردان بیادعای میدانهای دفاع از میهن بود، با ایثار و شجاعت وصفناپذیر، در راه حراست از تمامیت ارضی کشور و صیانت از مرزهای آبی ایران اسلامی و تنگه هرمز در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
نامگذاری هفته پایانی لیگ برتر هندبال به نام این شهید والامقام، ادای احترامی به روح بلند ایشان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزش کشور به حساب میآید.
لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور که به صورت متمرکز در استان کرمان در حال پیگیری است، سه شنبه ۵ خرداد با برگزاری دیدارهایی سرنوشتساز و معرفی قهرمان این دوره از رقابتها به کار خود پایان می دهد.