آبشار بیشه،گنجینه‌ای در دل جنگل‌های بلوط لرستان و مقصدی زیبا برای مسافران و گردشگران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ آبشار بیشه نگینی در جنگل های بلوط استان لرستان و در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی قرار گرفته که آب‌وهوایی بسیار خنک و مطبوع دارد و این روزها مقصدی برای گردشگران و طبیعت دوستان است.



این آبشار با ۵۸ متر ارتفاع در ۳۰ کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان دورود و در ۶۵ کیلومتری خرم آباد قرار دارد.



همچنین دسترسی مناسب جاده‌ای و قرار گرفتن آبشار بیشه در مسیر راه‌آهن سراسری شمال به جنوب، نقش مهمی در افزایش حضور گردشگران در این منطقه داشته و به رونق گردشگری و کسب‌وکارهای محلی روستائیان منطقه کمک کرده است.

آبشار بیشه در سال ۱۳۸۷ به عنوان چهل ‌و هشتمین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد.