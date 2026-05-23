رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندار سرپل ذهاب گفت: برداشت گندم در استان کرمانشاه امروز (شنبه، ۲ خردادماه) با برگزاری آیینی در منطقه صفر مرزی «تیله کوه» در سرپل ذهاب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این مراسم مهندس سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، فرماندار شهرستان سرپل ذهاب، مدیرکل غله و ذخایر اساسی استان و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند. همزمان با شروع برداشت در این منطقه گرمسیری، تمامی مراکز خرید تضمینی گندم در مناطق گرمسیری استان فعالیت خود را برای خرید محصول از کشاورزان آغاز کرده اند.

منطقه تیله کوه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیم گرمتر، از نخستین نقاط استان کرمانشاه است که هر ساله برداشت گندم از آن شروع میشود و نقش مهمی در تأمین زودهنگام غله دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه در حاشیه این مراسم با اشاره به آمادگی کامل مراکز خرید، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تسریع و تسهیل در عملیات خرید در مراکز خرید گندم در استان فراهم شده است.