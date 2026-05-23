به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به ایستگاه‌های پایانی خود رسیده است و قرار است بازی‌های هفته ماقبل آخر و یک دیدار از هفته پایانی این دوره از مسابقات فردا (یکشنبه ۳ خرداد) در کرمان برگزار شود و طبق برنامه ریزی انجام شده، تیم‌های مدعی به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

هفته بیست و یکم با دیدار سنگ آهن بافق و سایپا تهران آغاز می‌شود. سایپا ۲۱ امتیازی که حتی روی کاغذ نیز شانسی برای قهرمانی در این دوره ندارد، برای بهبود جایگاه خود در جدول تلاش می‌کند و سنگ آهن بافق در پی افزایش امتیازات خود است.

مس کرمان و سپاهان اصفهان جذاب‌ترین بازی هفته را برگزار خواهند کرد. این دو تیم که به ترتیب رده‌های دوم و سوم جدول را به خود اختصاص داده‌اند فقط ۲ امتیاز اختلاف دارند و برای باقی ماندن در کورس بالای جدول این بازی برای هر دوی آنها حائز اهمیت فراوانی است.

صدرنشین لیگ برتر در هفته بیست و یکم رو در روی تیم انتهای جدولی پرواز هوانیروز قرار خواهد گرفت. استقلال که برای قهرمانی به پیروزی در این دیدار نیاز دارد، با تمام توان و با غلبه بر همه مدعیان پا به این دیدار می‌گذارد.

تک دیدار آغازین هفته بیست و دوم نیز از ساعت ۱۹:۰۰ میان نفت و گاز گچساران و هپکو اراک برگزار می شود تا دو تیم کارشان در مسابقات لیگ برتر سی و هشتم به پایان برسد.

برنامه کامل بازی‌های هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵

سنگ آهن بافق - سایپا تهران / ساعت ۱۳:۰۰

مس کرمان - سپاهان اصفهان / ساعت ۱۵:۰۰

پرواز هوانیروز - استقلال کازرون / ساعت ۱۷:۰۰

دیدار آغازین هفته بیست و دوم لیگ برتر نیز به صورت زیر است:

نفت و گاز گچساران - هپکو اراک / ساعت ۱۹:۰۰