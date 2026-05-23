مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از غیر حضوری شدن امتحانات پایان سال دانش آموزان هفتم تا دهم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجانغربی گفت: با هدف کاهش فشار روانی و تسهیل شرایط در ایام پایانی سال تحصیلی، امتحانات پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم به شیوه غیر حضوری برگزار میشود.
علی اکبر صمیمی ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی معلمان و صبوری اولیا تصریح کرد: همدلی میان مدیریت آموزشی استان، شورای تأمین و خانوادهها، همواره گرهگشای چالشهای ما بوده است و امیدواریم با این تغییر، دانشآموزان عزیز بتوانند با تمرکز بیشتر و در محیطی آرام، به رقابت علمی بپردازند. مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: جزئیات اجرایی، فنی و نحوه برگزاری این آزمونها مطابق ماده ۹۷ آیین نامه امتحانات به شورای مدرسه و مدیران مدارس تفویض اختیار شده است، زمان برگزاری امتحانات پایههای هفتم تا دهم از نهم تا ۳۰ خرداد ماه خواهد بود و جزییات آن از طریق مدارس به اطلاع دانشآموزان و خانوادهها خواهد رسید.
شایان ذکر است که این تصمیم تنها شامل امتحانات پایان سال دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم است.