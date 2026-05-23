امکان اضافه نمودن محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» به پروندههای معاف یا مستثنی شده از کنترلهای سهمیه و بهینهسازی ارزی فراهم شد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سامانه جامع تجارت اعلام کرد پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان اضافه نمودن محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» به پروندههایی که از روال کنترل مجوزهای سهیمه یا بهینهسازی ارزی معاف یا مستثنی شدهاند فراهم شده است.
امکان جایگزینی محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» با سایر محلهای تأمین ارز ثبتسفارش نیز فراهم است.