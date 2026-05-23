همایش روابط‌عمومی‌های استان زنجان به مناسبت هفته روابط‌عمومی با حضور استاندار زنجان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در این مراسم، مسائل و دغدغه‌های حوزه روابط‌عمومی مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش مؤثر روابط‌عمومی‌ها در ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان تأکید شد.

استاندار زنجان در این همایش با اشاره به نقش تعیین‌کننده روابط عمومی‌ها در موفقیت برنامه‌ها و تصمیمات اجرایی گفت: امروز هر اقدام اجرایی در فضای رسانه‌ای بازخوانی و تفسیر می‌شود و اگر روایت دقیق، رسمی و به‌موقع ارائه نشود، روایت‌های متعدد و گاه تحریف‌شده جای آن را خواهد گرفت.

وی افزود: روابط عمومی‌ها باید با حرفه‌ای‌سازی، هم‌افزایی بین‌بخشی و ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای، مرجعیت اطلاع‌رسانی در استان را تقویت کنند تا اعتماد عمومی نیز افزایش یابد.

همچنین در این همایش، از خانواده شهید سید ابراهیم نبوی، شهید عرصه روابط‌عمومی استان زنجان، و نیز پیشکسوتان و بازنشستگان حوزه روابط‌عمومی استان تجلیل شد.