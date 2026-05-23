مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع موقت جریان گاز در برخی روستاهای شهرستان بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد حمید طالبی افزود: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و انجام عملیات فنی، جریان گاز در روستاهای مور دراز، چنارستان (پنبهزاری)، مختار و جدول غوره مختار در شهرستان بویراحمد قطع میشود.
وی افزود: این قطعی فردا یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ آغاز میشود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم با عوامل اجرایی شرکت گاز داشته باشند.