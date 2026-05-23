این بیانیه که به امضای جمعی از پزشکان، روانشناسان و فعالان حوزه کودک و نوجوان رسیده، بدین شرح است:
با درود و احترام؛
ما جمعی از متخصصین و فعالین حوزه کودک و نوجوان، ضمن ابراز قدردانی از مدافعان غیور میهن عزیزمان و خداقوت به پدران و مادران فداکاری که در این روزهای پرالتهاب، در سنگرهای مختلف مشغول تلاش و مبارزه هستند، بر آن شدیم تا بر اساس رسالت حرفهای و تکیه بر منابع علمی معتبر، بیانیهای را جهت آگاهیبخشی به والدین و درخواست مطالبه از مسئولین محترم صادر نماییم.
1. رسالت پزشکی و حساسیت دوره نوجوانی
هدف کلان طب اطفال، ارتقای سلامت همهجانبه کودکان و نوجوانان است. از این رو، متخصصین باید علاوه بر مسائل بیولوژیک، به تغییرات محیطی، روانی-اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که برسلامت و رفاه خانواده ها تأثیر میگذارد، توجه ویژه داشته باشند (1). نوجوانی (10 تا 19 سالگی) مرحلهای سیال و به شدت تأثیرپذیر از عوامل اجتماعی و محیطی است (2,3). نوجوانان امروزی در محیطی غنی از رسانهها بزرگ میشوند که قویترین معلمان آنها محسوب میشوند (4,5).
2. مخاطرات رسانههای اجتماعی و محتوای خشونتآمیز
رسانههای اجتماعی با ترکیب «اثر همسالان» و «قدرت رسانه»، محرکی قدرتمند برای شکلگیری رفتار نوجوانان هستند (6). قرار گرفتن در معرض بازیهای ویدئویی و محتواهای خشونتآمیز، با افزایش ذهنیت پرخاشگرانه، حساسیتزدایی نسبت به رنج دیگران، کاهش همدلی و افزایش برانگیختگی فیزیولوژیک همراه است (7). این محتواها میتوانند هنجارهای اجتماعی مخرب را ترویج داده و خشونت را با هویت فردی نوجوان پیوند بزنند (6).
3. سندروم صفحات الکترونیک(ESS) و آسیبهای جسمی-روانی
پژوهشها نشان میدهد استفاده مفرط از فضای مجازی منجر به آسیبهای جدی میشود که یکی از آنها «سندروم صفحات الکترونیک ESS)) » است. این سندروم ناشی از تحریک افراطی مغز است که باعث خاموش شدن بخشهای مسئول تنظیم برانگیختگی در مغز شده و علائمی چون عدم تنظیم هیجانات، خلق پایین، اختلال در کنترل تکانه، نقص توجه و اختلال خواب را در پی دارد. علاوه بر این، مخاطراتی نظیر چاقی، ضعف بینایی، اضطراب، افسردگی، اعتیاد دیجیتال و کاهش انگیزه برای فعالیتهای واقعی، آینده تحصیلی و اجتماعی کودک را تهدید میکند.
4. رسانه، جنگ و پروپاگاندا
در شرایط بحرانی و جنگ، رسانهها بستری برای انتشار ویدیویهای گرافیکی و تبلیغات(Propaganda) با هدف ایجاد ترس یا جذب نیرو هستند. کودکان و نوجوانان با مشاهده تصاویر سانسور نشده از قربانیان و خشونتهای افسارگسیخته، دچار آسیبهای روانی (تروما) شده و حتی ممکن است به سمت فعالیتهای ضداجتماعی سوق داده شوند (8).
راهکارهای استراتژیک و عملیاتی (مبتنی بر پروتکلهای نلسون و پژوهشهای مدرسه-محور):
برای مقابله با آثار سوء فضای مجازی، یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ میان ارکان جامعه ضروری است:
- والدین به عنوان خط اول مراقبت:
والدین باید نسبت به خطرات تماشای تصاویر خشونتآمیز (شامل ایجاد نگرشهای پرخاشگرانه، رفتارهای ضداجتماعی، ترس مزمن و حساسیتزدایی) آگاه باشند. ضروری است پیش از دسترسی کودک، «ماهیت، میزان و زمینه خشونت» در رسانه بررسی شده و به نوجوان کمک شود تا تصاویر را متناسب با سطح تکامل فکری خود تحلیل کند.
- متخصصین در نقش مشاوران امین:
متخصصان باید به والدینی که اجازه دسترسی بدون نظارت به تصاویر خشونتآمیز شدید را میدهند، مشاوره دهند؛ چرا که طبق منابع علمی، این سطح از بیتوجهی میتواند نوعی «سوءمعامله عاطفی و غفلت» (Emotional Abuse and Neglect) تلقی شود. همچنین آموزش نگاه نقادانه به واقعگرایی و پیامد رفتارهای رسانهای در نوجوانان باید در اولویت باشد.
- تولیدکنندگان محتوا و مسئولیت اجتماعی:
کاهش محتوای خشونتآمیز، ترویج مضامین صلحطلبانه و اطمینان از اینکه هرگونه خشونت در نمایش، با پشیمانی، مجازات و عدم توجیه همراه باشد، از وظایف اخلاقی تولیدکنندگان است.
- سیاستگذاران و نهادهای آموزشی:
نظارت بر تمام اشکال رسانه و اجرای مجازاتهای مناسب برای تخلفات، در کنار گنجاندن «آموزش سواد رسانهای» در برنامه درسی رسمی مدارس الزامی است. همچنین مداخلات «مدرسه-محور» (School-based intervention) در اوقات فراغت برای تشویق رفتارهای سازنده، از مؤثرترین راههای کاهش رفتارهای پرخطر است (3,9)
واکاوی الگوهای جهانی و بنبستِ قدرت غولهای فناوری
کشورهای پیشرفته با درک فوریت موضوع، در حال وضع قوانین برای سالهای 2025 و2026هستند:
- استرالیا و مدل جریمه بازدارنده:
این کشور قوانین محدودیت دسترسی برای زیر 16 سال را با هدف محافظت در برابر فشارهای روانی وضع کرده است. جالب توجه است که مجازاتها نه متوجه والدین یا کودکان، بلکه متوجه «پلتفرمها» است؛ به طوری که دادگاه میتواند جریمههای مدنی تا سقف 49.5 میلیون دلار استرالیا را برای شرکتهای متخلف وضع کند(10).
- نروژ و حاکمیت بر هویت دیجیتال:
نروژ قصد دارد محدودیت سنی را از 13 به 15 سال افزایش دهد. یوناس گار استور، نخستوزیر نروژ، در این باره میگوید: «کودکان باید از محتوای مضر در رسانههای اجتماعی محافظت شوند. اینها غولهای بزرگ فناوری هستند که در مقابل مغزهای کوچک کودکان قرار گرفتهاند. ما میدانیم که این یک نبرد دشوار است، زیرا قدرتهای بزرگی در اینجا وجود دارند، اما دقیقاً در همین جاست که به سیاست و اقتدار دولتی نیاز داریم»(11). نروژ برای اجرای این قانون بر سیستم هویت دیجیتال(Bank ID ) تکیه میکند.
- ترکیه و نگاه صیانتی:
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با لحنی تند هشدار میدهد: «برخی از اپلیکیشنهای اشتراکگذاری دیجیتال به ذهن کودکان ما تجاوز کردهاند و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، به بیان صریح، به چاه فاضلاب تبدیل شدهاند» (12). ترکیه اکنون با الزام تایید هویت از طریق درگاه دولت الکترونیک (e-Devlet)، محدودیت زیر 18 سال را پیگیری میکند(13).
- مالزی و رویکرد پلتفرم-محور:
دکتر محمد الادیب ساموری، مسئول کمیسیون کودکان مالزی، معتقد است: «ممکن است رویکردهای متفاوتی بر اساس سن، سطح خطر و نوع پلتفرم مورد نیاز باشد. پلتفرمهای پرخطرتر باید با کنترلهای سختگیرانهتری مواجه شوند»(14).
- فرانسه و صیانت از احساسات ملی:
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با تأکید بر تسریع روند قانونی برای ممنوعیت زیر 15 سال، بیانیهای صریح صادر کرد: «مغز کودکان و نوجوانان ما فروشی نیست؛ احساسات آنها فروشی نیست و نمیتوان آن را دستکاری کرد، چه توسط پلتفرمهای آمریکایی و چه توسط الگوریتمهای چینی» (15).
یک چالش جهانی: گزارشها نشان میدهد ثروت افسانهای میلیاردرهایی چون Mark Zukerbrsg یا Elon Musk باعث شده که جریمههای مالی عادی دیگر بازدارنده نباشد. چالش بزرگ نهادهای نظارتی جهان در حال حاضر، یافتن راهکارهایی است که پیامدهای قانونی را برای مردانی که «فراتر از شکست ثروتمند شدهاند»، واقعاً مهم و اثرگذار جلوه دهد (12).
پیشنهاد نهایی و جمعبندی
با عنایت به شواهد فوق، منطقیترین راهکار برای صیانت از نسل آینده ایران اسلامی در سه محور راهبردی خلاصه میشود:
- ارتقا سطح سواد و آگاهی جامعه از طریق آموزش : اولویت قراردادن آموزش سواد رسانه و تفکر نقادانه از طریق روش های مداخله در مدارس و با همکاری متخصصین
-اولویتدهی به اینترنت ملی: تامین زیرساختهای داخلی برای گسترش کیفیت و کمیت خدمات، به گونهای که نیازهای روزمره بدون وابستگی به بسترهای ناامن خارجی و کاملا قانون مند، تأمین شود.
-بازگشایی مرحلهای اینترنت جهانی با شرط تایید سن: هرگونه تغییر در سطح دسترسی به اینترنت بینالملل باید مشروط به پیادهسازی مکانیزمهای دقیق «تایید سن» (Age Verification) برای نوجوانان باشد تا از بلوغ زودرس، تروماهای جنگی و تخریب هویت ملی جلوگیری شود.
و در نهایت سخن حکیمانه رهبر جوانمان در اربعین رهبر شهیدمان را یادآور می شویم که:
« مراقبت از گوش هایمان در مقابل رسانه های تحت حمایت دشمن یا همسوی با ایشان امری لازم است. مسلما آن رسانه ها خیرخواه کشور و ملت ایران نیستند و این معنا بارها ثابت شده است. بنابراین یا اساسا مواجهه و استفاده از آن ها را ترک کنیم یا اقلا با سوء ظن فراوان با هرچیزی که ارائه میدهند برخورد کنیم.» والسلام