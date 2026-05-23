به دنبال بارشهای اخیر و افزایش سطح آب، تالاب اللهآباد قزوین جان دوبارهای گرفته و به زیستگاهی مناسب برای پرندگان مهاجر تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، بهبود وضعیت اکوسیستم تالاب اللهآباد و افزایش سطح آب، موجب بازگشت و تجمع پرندگان مهاجر به این منطقه شده است.
کارشناسان محیطزیست با اشاره به قرارگیری استان قزوین در مسیر کوچ پرندگان، اعلام کردند که این تالاب نقش حیاتی در بقای گونههای مختلف ایفا میکند.
این پهنه آبی که به همراه تالاب یعقوبآباد یکی از شش کانون رسمی آبی استان محسوب میشود، اکنون میزبان گونههای متنوعی از پرندگان همچون پلیکان و لکلک است.
بر اساس آمار، استان قزوین زیستگاه ۲۲۵ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی است که بسیاری از آنها مستقیماً به سلامت و تداوم آبگیری تالابها وابستهاند.
مسئولان اداره محیطزیست ضمن تأکید بر اهمیت این مناطق، اعلام کردند که تالابهای اللهآباد و یعقوبآباد به عنوان نقاط کلیدی، همهساله محل اصلی سرشماری پرندگان مهاجر در استان هستند.
طی روزهای اخیر، طبیعتگردان و علاقهمندان به حیاتوحش با حضور در این منطقه، از زیباییهای طبیعی آن بهرهمند شدهاند.
در همین راستا، دوستداران محیطزیست ضمن دعوت از عموم برای بازدید از این تالاب، بر لزوم رعایت حریم پرندگان و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها تأکید کردند.
حفاظت از این پهنههای آبی به عنوان بخشی از میراث طبیعی استان، مطالبهای است که همواره از سوی فعالان محیطزیست مورد توجه قرار میگیرد تا این سرمایه ارزشمند برای نسلهای آینده نیز پایدار بماند.