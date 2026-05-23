فردا؛ گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و حماسه سوم خرداد در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و ستاد گرامیداشت شهدای جنگ رمضان استان و سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان در اهواز برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه، سوم خرداد در یادمان سردار شهید علی هاشمی در گلزار شهدای اهواز باحضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم مردم ولایتمدار و مقتدر استان خوزستان و شهرستان اهواز آزاد است.