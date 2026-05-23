به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره پارک ملی بوجاق گفت: مأموران یگان حفاظت این پارک ملی، چند خودروی آفرودی را که رانندگان متخلف آن‌ها بدون توجه به هشدار‌ها وارد پارک شده و قصد تخریب زیستگاه‌ها را داشتند، شناسایی و از ورود آن‌ها به منطقه حفاظت شده و زیستگاه‌های این پارک ملی جلوگیری کردند.

یعقوب رخش‌بهار از معرفی متخلفان به مراجع قضایی خبر داد و افزود: ماموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق با ورود هرگونه خودروی دو دیفرانسیل و آفرودی به محدوده حساس این پارک و برپایی چادر و کمپینگ که موجب تخریب پوشش گیاهی و سلب آرامش حیات وحش می‌شود، برخورد قانونی می‌کنند.

وی تأکید کرد: ورود خودرو‌های سنگین و برپایی کمپینگ غیرمجاز در پارک ملی بوجاق سبب فرسایش خاک و نابودی آشیانه پرندگان می‌شود و نیرو‌های یگان حفاظت پارک با تمام توان در برابر هرگونه فعالیت غیرقانونی که اکوسیستم منطقه را تهدید کند، ایستادگی خواهند کرد.