ماموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق از ورود چند خودروی آفرودی و برپایی کمپهای غیرمجاز، با هدف حفظ امنیت زیستگاههای طبیعی این پارک جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره پارک ملی بوجاق گفت: مأموران یگان حفاظت این پارک ملی، چند خودروی آفرودی را که رانندگان متخلف آنها بدون توجه به هشدارها وارد پارک شده و قصد تخریب زیستگاهها را داشتند، شناسایی و از ورود آنها به منطقه حفاظت شده و زیستگاههای این پارک ملی جلوگیری کردند.
یعقوب رخشبهار از معرفی متخلفان به مراجع قضایی خبر داد و افزود: ماموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق با ورود هرگونه خودروی دو دیفرانسیل و آفرودی به محدوده حساس این پارک و برپایی چادر و کمپینگ که موجب تخریب پوشش گیاهی و سلب آرامش حیات وحش میشود، برخورد قانونی میکنند.
وی تأکید کرد: ورود خودروهای سنگین و برپایی کمپینگ غیرمجاز در پارک ملی بوجاق سبب فرسایش خاک و نابودی آشیانه پرندگان میشود و نیروهای یگان حفاظت پارک با تمام توان در برابر هرگونه فعالیت غیرقانونی که اکوسیستم منطقه را تهدید کند، ایستادگی خواهند کرد.