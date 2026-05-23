بسته ویژه کتاب با موضوع «سبزوار» از انتشارات راهیار در نمایشگاه مجازی کتاب تهران با ارسال رایگان به همراه هدیه ویژه عماریار عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بسته ویژه کتاب با موضوع «سبزوار» از انتشارات راهیار در نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شرح زیر است:
«سردار سربدارها»؛ این کتاب، خاطرات مردم سبزوار از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی است.
«مادران میدان جمهوری»؛ این کتاب، خاطراتی از مادران دغدغهمند سبزواری است که حرکتی جهادی در ایام انتخابات رقم میزنند.
«خیر النساء»، این کتاب، شعری کودکانه با محوریت بانو خیرالنساء صدخروی مادر مهربان جبههها و مسئول زنان فعال روستای صدخرو سبزوار در پشتیبانی دفاع مقدس است.
«نان سالهای جنگ»، این کتاب، خاطرات زنان روستای صدخَرو از پشتیبانی دفاع مقدس است.
«عطر اسپند و گلاب»؛ این کتاب، زندگینامهای از پدر معنوی شهدا و رزمندگان است.
«دلهرههای آخرین خاکریز»؛ این کتاب، روایتی از زندگی جهادگر شهید محمدرضا شمسآبادی است.
«عملیات احیا»، این کتاب؛ این کتاب، روایتی امیدآفرین و غرورانگیز از تلاش و صعود شرکت دانشبنیان «جمکو» به قله دانش و صنعت دنیا است.
«ممنوع الخروج»؛ این کتاب، روایتی از فراز و فرودهای اعزام و حضور در سوریه یک رزمنده مدافع حرم است.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا چهارم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.