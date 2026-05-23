پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب امیدیه از مهر و موم دو مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پارسایی گفت: این مراکز بدون اخذ مجوزهای قانونی و با مداخله در امور پزشکی فعالیت میکردند که با گزارشهای مردمی و بازرسی مراجع ذیصلاح شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شدند.
وی افزود: برای متصدیان این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و برای یکی از متهمان کیفرخواست صادر شده است و تحقیقات درباره متهم دیگر ادامه دارد.
دادستان امیدیه تأکید کرد: با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز زیبایی از داشتن مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنند.