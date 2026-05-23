پخش زنده
امروز: -
ساخت بیمارستان شهید حاجقاسم سلیمانی بزرگترین طرح درمانی جنوبشرق ایران در کرمان شتاب گرفته و امید است بزودی افتتاح شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس دانشگاه علومپزشکی کرمان ، ساخت بیمارستان شهید حاجقاسم سلیمانی از ۲ سال قبل آغاز شده، گفت: روند ساخت این بیمارستان بزرگترین طرح درمانی جنوبشرق ایران در کرمان شتاب گرفته و امیداست بزودی افتتاح شود.
مرتضی هاشمیان ادامه داد: ساخت بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی امام رضا (ع) هم امسال به بهرهبرداری میرسد.
بگفته وی: بیمارستان کرماندرمان که ساختمان آن چهره ناخوشایندی در مرکز شهر داشت، با تامین اعتبار در استان، در ۱۸ ماه آینده با ۵۰ مطب به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس دانشگاه علومپزشکی کرمان در ادامه با بیان اینکه ۵۰ درصد از سرطانها قابل پیشگیری است، ادامه داد: اگر تحرک روزانه، تغذیه مناسب و کنترل وزن داشته باشیم و از مصرف دخانیات دوری کنیم بسیاری از بیماریها قابل پیشگیری است.
هاشمیان سپس خطاب به مردم کرمان با هشدار درباره بحران کاهش جمعیت افزود: ما سریعترین رشد به سمت سالمندی را در دنیا داریم و در دهههای آینده از هر سه نفر یک نفر بالای ۶۵ سال خواهد بود.
رئیس دانشگاه علومپزشکی کرمان افزود: در مکاتبهای که چند روز پیش با مقام معظم رهبری انجام شد، ایشان فرمودند مهمترین دغدغه رهبر شهید، جمعیت بوده است.
هاشمیان ادامه داد: هم ازدواج و هم نخستین تولد فرزند، دیرهنگام شده و در کرمان بیشتر گرایش به سمت سزارین شده است که به باروری بعدی آسیب میزند و خطرهایی برای مادر و نوزاد دارد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی کرمان خاطرنشان کرد:تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ پیوند کلیه، بیش از ۷۰ پیوند کبد و ۸۰۰ مورد پیوند قرنیه در کرمان انجام شده است.
رئیس دانشگاه علومپزشکی کرمان با اشاره به دیگرپیوندهای پزشکی از جمله مغز استخوان و کاشت حلزون افزود: اهدای عضو نیاز به فرهنگسازی دارد و همه باید بپذیریم که وقتی انسان دچار مرگ مغزی میشود، برگشت به زندگی نخواهد داشت و در بازه زمانی طلایی و مشخص میتوان اعضا را اهدا کرد.