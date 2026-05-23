ملی پوشان پاراوزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های آزاد الجزایر موفق به کسب ۲ نشان طلا و یک نشان برنز شدند.

رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری؛ ۲ نشان طلا به ابارقی رسید، محمدی برنزی شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه سومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر ۲۰۲۶، علی اصغر ابارقی و مبین محمدی در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

ابارقی در حرکت اول خود وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود موفق به مهار وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم وزنه ۲۲۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و موفق به کسب مدال طلا شد. او همچنین با ثبت رکورد ۶۵۳ کیلوگرم به مدال طلا مجموع دست یافت.

مبین محمدی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در حرکت نخست خود وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی را بالای سر برد. محمدی در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۲۲ کیلوگرمی بازماند و موفق به کسب مدال برنز شد.

کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.