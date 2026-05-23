شهادت هدایت الله دیده بان محیط بان منطقه حفاظت شده خائیز استان کهگیلویه و بویر احمد به‌ طور رسمی تأیید و احراز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی و پیگیری امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت :اگر چه جنگ رمضان مانع از ادامه فرایند و روند احراز محیطبان شهید هدایت الله دیده بان در اواخر سال ۱۴۰۴ شد ولی پس از پیگیری‌های انجام شده از سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، خوشبختانه شهادت محیطبان هدایت الله دیده بان پس از تکمیل مدارک تائید و خاتمه یافت و پرونده سه شهید محیطبان سال ۱۴۰۴، بسته شد.

سید مهدی برازنده ضمن تبریک و تسلیت به خانواده محترم شهید، اظهار امیدواری کرد با ارتقاء سطح آگاهی‌های عموم و اصلاح قوانین بکارگیری سلاح، دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در حوزه محیط زیست کشور نباشیم.

هدایت‌الله دیده بان محیط بان منطقه حفاظت شده خائیز استان کهگیلویه و بویر احمد عصر روز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ در در راه حفاظت و حراست از انفال طبیعی کشور توسط شلیک مستقیم شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسید.



