جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از کشف یک انبار احتکار برنج در شهرستان بندرلنگه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ تیمور دولتیاری جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در پی وقوع اتفاقات اخیر در کشور و کمبود کالای اساسی و احتکار مایحتاج شهروندان توسط برخی از سودجویان، ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه با انجام کار اطلاعاتی و گشت زنیهای هدفمند در بندرکنگ یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران با هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیمی به محل اعزام و با حضور نماینده تعزیرات شهرستان در بازرسی از انبار مورد نظر ۵۰ تن برنج احتکار شده کشف و ضبط کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان این که در این رابطه یک متهم شناسایی و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا و سازمان تعزیرات معرفی شد، ارزش مالی کالاهای اساسی احتکاری کشف شده از این انبار را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد.