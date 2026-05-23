رییس اداره حفاظت محیط زیست پارس‌آباد از جلوگیری از تخریب و برداشت غیرمجاز مصالح در منطقه حفاظت شده این شهرستان و معرفی متهم به محاکم قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد قویدل گفت: در پی پایش‌های میدانی و نظارت بر اراضی ملی در حومه قشلاق منطقه حفاظت شده مغان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست از فعالیت غیرمجاز برداشت مصالح در این منطقه مطلع شدند.

وی افزود: در این اقدام غیرقانونی، زمینی به مساحت ۹۶ مترمربع (در ابعاد ۱۰ در ۹.۶ متر) مورد تعرض قرار گرفته و با استفاده از یک دستگاه لودر، حجم قابل‌توجهی از مصالح معدنی بارگیری و با ۲۰ دستگاه کامیون ده چرخ از محل خارج شده بود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست پارس‌آباد تصریح کرد: فرد متخلف با هدف شن‌ریزی جاده منتهی به یک ساخت‌وساز غیرمجاز، اقدام به تخریب اراضی ملی و برداشت مصالح کرده بود که با حضور به‌موقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست، عملیات وی متوقف شد.

قویدل گفت: ضمن تنظیم صورت‌جلسه تخلف و مستندسازی دقیق از آثار تخریب و ماشین‌آلات موجود، پرونده این متخلف جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی ادامه داد: یگان حفاظت محیط زیست پارس‌آباد با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و تخریب اراضی ملی در مناطق حفاظت‌شده با قاطعیت برخورد می‌کند.