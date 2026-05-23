رئیس کل دادگستری استان گلستان امروز به حوزه قضایی آق‌قلا رفت و حکم دادستانی این شهرستان را به فرزاد عسکری‌سیار ابلاغ و از خدمات یاور ضابط‌پور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حیدر آسیابی در این مراسم با اشاره به مسئولیت‌های گسترده دادستانی افزود: کمک به توسعه و رونق اقتصادی این شهرستان از طریق استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و حمایت از تولیدکنندگان در اولویت دادستان انقلابی و جوان این شهرستان خواهد بود.

آسیابی، نظارت بر بازار را دیگر ماموریت مهم دادستان ها، برشمرد و گفت: هر چند قوه قضائیه مرجع برخورد با موارد احتکارعمده و مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است ولی تعیین قیمت‌ها، نظارت بر آن و تنظیم بازار، اجرایی و در حیطه وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی متولی است و برخورد با گران‌فروشی نیز در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دولت است، اما با دستور رئیس قوه قضاییه مکلف به کمک به دولت برای ساماندهی این معضل هستیم.

وی از دادستان‌ها خواست: در خصوص احتکار عمده و موارد اخلال در نظام اقتصادی، بدون اغماض ورود و قاطعانه برخورد کنند.

آسیابی در ادامه با تاکید بر ضرورت قاطعیت و حضور میدانی دادستان‌ها گفت: دادستان باید در خط مقدم مقابله با فساد و تهدیدکنندگان امنیت باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: جابه‌جایی مدیران در دستگاه قضایی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب با هدف استفاده از نیرو‌های جوان‌تر انجام می‌شود..