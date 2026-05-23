پاداش تولید برق به صنایع در زمان اوج بار شبکه
شرکت توزیع نیروی برق به صنایع دارای مولدهای خود تامین برق که در زمان اوج بار به شبکه سراسری کمک کنند، پاداش همکاری میدهد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر اموریک برق شهرستان بوشهر گفت: نظر به مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ هیئت محترم وزیران کلیه مشترکان صنعتی که در فصل تابستان و ساعت اوج بار از ساعت ۱۲ تا ۱۸ با شرکتهای برق همکاری داشته باشند مشمول پاداش قرار میگیرند.
رضا حیدری افزود: صنایعی که تفاهم همکاری را امضا و با استفاده از دیزل ژنراتوریا همان مولدهای خودتامین برق، در زمان اوج مصرف به شبکه سراسری برق کمک کنند، از پاداش قابل توجهی برخوردار خواهند شد که این پاداش همکاری مطابق تفاهم نامه در صورتحساب آنها لحاظ خواهد شد.
وی اظهار کرد: نصب دیزل ژنراتور برای ادارهها و سایر مشترکان که فعالیت آنها حساس است از اهمیت بالایی برخوردار است که علاوهبر تضمین فعالیت و افزایش تولید به پایداری شبکه سراسری نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.
مدیر اموریک برق شهرستان بوشهر گفت: شرکت توانیر مشوقهایی را نیز برای این مراکز درنظر گرفته که این مراکز میتوانند با راه اندازی دیزل ژنراتورهای خود و کاهش مصرف به مدت ۲ ساعت از شبکه سراسری در زمان اوج بار، بابت هر کیلووات برق تولیدی مبلغ ۲۵،۷۴۰ ریال پاداش دریافت کنند.
حیدری بیان کرد: مشترکان دارای دیزل ژنراتور میتوانند پس از نصب کنتور هوشمند برای دریافت سهمیه سوخت یارانهای به سامانه سدف شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مراجعه و ثبت نام کنند.
به گفته وی، ۹۰ درصد نانواییها، مراکز درمانی و مزارع پرورش میگو از دیزل ژنراتور استفاده میکنند.