مدیرعامل شرکت توانیر از تفویض اختیار مدیریت و تسهیم بار به استان‌ها خبر داد و تاکید کرد قطع برق و صدور قبوض سنگین در انتظار مشترکان بدمصرف و مصارف غیرمجاز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد الله‌داد در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان، با اشاره به پیش‌رو بودن تابستان گرم و دوره اوج بار مصرف، به تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه برق کشور، برنامه‌های مدیریتی و هشدار‌های لازم به مشترکان پرمصرف پرداخت.

ناترازی ناشی از مازاد مصرف است، نه کسری تولید

مدیرعامل شرکت توانیر با اصلاح یک باور غلط در خصوص وضعیت تولید انرژی در کشور گفت: مطلقاً کسری برق در کشور وجود ندارد و ظرفیت ۱۰۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌ها برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور کفایت می‌کند؛ اما چالش اصلی ما، مازاد مصرف در بخش‌های غیرمولد است.

محمد الله‌داد افزود: در ایام گرم پیش‌رو، مصرف بخش‌های خانگی، اداری و تجاری با جهشی چشمگیر تا ۳۰ هزار مگاوات افزایش می‌یابد و برای حفظ تاب آوری و پایداری کشور، ناگزیر هستیم سهم مصارف غیرمولد را کاهش دهیم و در همین راستا، تفاهنامه‌ای با استاندار و مدیران برق استان اصفهان امضا شد تا اختیارات تامین و تسهیم برق به خود استان تفویض شود.

خط و نشان توانیر برای مشترکان پرمصرف و مصارف غیرمجاز

وی با اعلام هشدار جدی به کسانی که سهم بیشتری از برق یارانه‌ای را مصرف می‌کنند، گفت: مشترکانی که بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند، از طریق کنتور‌های هوشمند محدود خواهند شد و برای این دسته از مشترکان علاوه بر صدور صورتحساب‌هایی با قیمت بسیار بالا، در صورت عدم رعایت، محدودیت برداشت و قطع برق اعمال خواهد شد تا عدالت در توزیع انرژی آسیب نبیند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به برخورد با مصارف غیرمجاز گفت: همکاران ما با مصارف غیرمجاز در حاشیه شهرها، باغ‌ویلا‌ها و برخی بخش‌های کشاورزی که خارج از چارچوب قانون شکل گرفته‌اند، به شدت برخورد و آنها را محدود خواهند کرد.

وضعیت خاموشی‌ها و پاداش برای خوش‌مصرف‌ها

محمد الله‌داد با اشاره به وضعیت فعلی شبکه تاکید کرد: تا به امروز هیچ‌گونه خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده و حتی در اردیبهشت‌ماه، ۱۱ درصد انرژی بیشتری به صنایع انرژی‌بر کشور تحویل داده شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص تشویق مشترکان همراه گفت: اولویت اصلی ما تامین برق مشترکان خوش‌مصرف است و اگر مردم عزیز تنها ۱۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، صورتحساب آنها تا ۲۰ درصد سبک‌تر و شامل تخفیف خواهد شد.

الزامات بخش اداری و اصناف برای مدیریت بار

محمد الله‌داد خواستار همکاری جدی بخش‌های دولتی و تجاری شد گفت: با توجه به کاهش ساعت کاری، انتظار می‌رود بعد از ساعت ۱۳:۰۰ تمام مصارف اداری خاموش شده و تنها مصارف حداقلِ امنیتی و مراکز داد فعال باشند، همچنین انتظار داریم صنوف ساعات کار خود را مدیریت کرده و در بازه زمانی اوج بار یعنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰ فعالیت خود را محدود یا تعطیل کنند تا صرفه‌جویی بزرگی حاصل شود.

ناکامی دشمن در ضربه به شبکه برق کشور

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با اشاره به پایداری شبکه در برابر تهدیدات اخیر گفت: دشمنان در یک دوره جنگ روانی و عملیاتی ۴۰ روزه، بیش از ۲۰۰ حمله مستقیم و غیرمستقیم به نقاط مختلف شبکه برق کشور داشتند، اما به برکت ساختار غیرمتمرکز شبکه و فداکاری «ارتش خدوم صنعت برق»، میانگین خاموشی‌های ناشی از این حملات کمتر از یک ساعت بود و یقین داریم امسال نیز با هوشمندی و همراهی مردم شریف، تابستانی به مراتب کم‌مشکل‌تر از سال گذشته را سپری خواهیم کرد.

بنا بر گفته داوود قاسم، سخنگوی صنعت برق استان اصفهان، اگرچه در حال حاضر فعالیت برخی صنایع بزرگ مثل فولاد کاهش یافته، اما تقاضای برق استان به شدت افزایش پیدا کرده و از سه هزار و ۸۰۰ مگاوات به حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات در روز رسیده است.