به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام قرارگاه مردمی امام خامنه‌ای دزفول و ستاد بزرگداشت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری دزفول قهرمان، ویژه برنامه شب‌های مقاومت با حضور مداحان کشوری، علی اکبر حائری و محمد اسدالهی برگزار خواهد شد.

سردار عبدالفتاح اهوازیان و سرهنگ پاسدار بهمن شهریاری، در این برنامه سخنرانی و دکتر علی موجودی روایتگری خواهند کرد.

ویژه برنامه شب‌های مقاومت از دوم تا چهارم خرداد ماه از ساعت ۲۲ تا ۲۴، درب حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) برگزار خواهد شد.

همچنین غرفه‌های فرهنگی، ورزشی، هنری، سرگرمی، کودک و نوجوان و... از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از میدان امام خمینی تا چهارراه شریعتی پذیرای شهروندان هستند.



