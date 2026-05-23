استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های بی نظیر این استان در حوزه معادن و استخراج یُد، بر ضرورت ارتقای ارزش‌افزوده و ارزآوری از طریق مدیریت صحیح این منابع و لزوم توجه ویژه تولیدکنندگان به مسئولیت‌های اجتماعی در مناطق شمالی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان در جلسه معادن استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، به ظرفیت منحصر‌به‌فرد استان در تولید «یُد» اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری از یُد در گلستان طی دو دهه اخیر، علاوه بر تأمین نیاز داخلی و صنایع دارویی، نقش مؤثری در ارزآوری داشته است.

وی تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند ارزش‌افزوده استان را به شدت افزایش دهد، مشروط بر آنکه حاصل فروش آن به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.