امتحانات متوسطه اول و پایه دهم مدارس لرستان غیرحضوری شد
رئیس شورای آموزش و پرورش لرستان اعلام کرد:امتحانات نوبت دوم پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم دانش آموزان استان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید سعید شاهرخی اعلام کرد: امتحانات خرداد ماه مقطع متوسطه اول و پایه دهم دانشآموزان مدارس استان به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
استاندار لرستان بیان کرد:باتوجه به شرایط کنونی و تأکید بر امنیت کامل حاکم بر استان، به آموزش و پرورش استان ابلاغ شده با بهرهگیری از زیرساختهای نوین آموزشی که امکان نظارت دقیق و ارتقا کیفیت سنجش را فراهم میکند، نسبت به برگزاری همه ی آزمون های پایههای آموزشی هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت غیرحضوری اقدام کنند.
رئیس شورای آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: امنیت کامل در سراسر استان حاکم است و این تصمیم برای رفع دغدغههای احتمالی برخی خانوادهها گرفته شده است.
شاهرخی با بیان اینکه این ابلاغ با هدف تکریم دانشآموزان و ایجاد فرصتی مغتنم برای آمادگی هرچه بیشتر آنها در مسیر ارتقا علمی و تحصیلی، اعلام شده است ، افزود:مجموعه مدیریت استان همه ی اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای لازم و برگزاری باکیفیت امتحانات را ابلاغ کرده تا دغدغهای در این زمینه برای دانشآموزان و خانوادهها، وجود نداشته باشد.