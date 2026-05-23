نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران درسفر به قم گفت: باید زندگینامه شهید سپهبد امیر موسوی برای معرفی به نسل نوجوان و نسلهای آینده در قالب کتاب تدوین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام والمسلمین سیدرمضان موسویمقدم ضمن حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در دیدار با خانواده سپهبد امیر شهید سید عبدالرحیم موسوی، گفت: امیر شهید ما نمونه کاملی از اقتدار، ایمان، تقوا و تبعیت از ولایت فقیه بود.
وی ضمن یادآوری خاطرهای از شهید موسوی درخصوص اطاعتپذیری از رهبر شهید، افزود: ایشان یک سرباز کامل برای ولی فقیه بودند و سرانجام درکنار رهبرشان به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه نقش خانواده شهید در معرفی شهید بیبدیل است، خاطرنشان کرد: باید زندگینامه شهید برای معرفی به نسل نوجوان و نسلهای آینده در قالب کتاب تدوین شود.