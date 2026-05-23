به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری پیشکسوتان قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی اعزامی به جهانی ۲۰۲۶ یونان)، استان تهران در هر دو بخش مدالی و امتیازی با اختلاف در صدر قرار گرفت و قهرمان شد.

در جدول مدالی، تهران با کسب ۸ طلا عنوان نخست را به دست آورد. اصفهان با ۷ طلا در جایگاه دوم ایستاد و فارس با ۴ طلا و ۳ نقره سوم شد.

در جدول امتیازی نیز تهران با کسب ۲۲۴ امتیاز مقتدرانه قهرمان شد. فارس با ۲۰۹ امتیاز دوم شد و خوزستان با ۲۰۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

این دوره از مسابقات در بخش مردان از ۳۱ اردیبهشت در اصفهان آغاز شد و پس از برگزاری ۳ روز رقابت وزنه‌برداران به پایان رسید.

مسابقات بانوان نیز از ۴ خرداد آغاز می‌شود.