تهران، قهرمان رقابتهای وزنهبرداری پیشکسوتان ایران
تیم تهران در پایان رقابتهای وزنهبرداری پیشکسوتان قهرمانی کشورمان، در صدر قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در پایان رقابتهای وزنهبرداری پیشکسوتان قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی اعزامی به جهانی ۲۰۲۶ یونان)، استان تهران در هر دو بخش مدالی و امتیازی با اختلاف در صدر قرار گرفت و قهرمان شد.
در جدول مدالی، تهران با کسب ۸ طلا عنوان نخست را به دست آورد. اصفهان با ۷ طلا در جایگاه دوم ایستاد و فارس با ۴ طلا و ۳ نقره سوم شد.
در جدول امتیازی نیز تهران با کسب ۲۲۴ امتیاز مقتدرانه قهرمان شد. فارس با ۲۰۹ امتیاز دوم شد و خوزستان با ۲۰۵ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
این دوره از مسابقات در بخش مردان از ۳۱ اردیبهشت در اصفهان آغاز شد و پس از برگزاری ۳ روز رقابت وزنهبرداران به پایان رسید.
مسابقات بانوان نیز از ۴ خرداد آغاز میشود.