به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مازندران امروز در استانداری برگزار شد. این جلسه با حضور ویدیوکنفرانسی فرمانداران شهرستان‌های استان تشکیل شد و آخرین وضعیت بازار کالا‌های اساسی و مرغ مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در این جلسه با اشاره به ۱۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی، اردیبهشت‌ماه در استان گفت: با روند موجود، در ۴۵ روز آینده مشکلی برای تأمین مرغ در تابستان وجود نخواهد داشت.

تولایی افزود: با کنترل و جلوگیری از ارسال مرغ به تهران و دیگر استانها، قیمت مرغ در مازندران تثبیت شده است.

معاون اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به اینکه میزان مصرف مرغ در استان ۳۵۰ تن است گفت: کشتار مرغ در مازندران به حدود ۹۵۲ تن رسیده است و در بخش کالا‌های اساسی کمبود یا چالش خاصی وجود ندارد.

تولایی خاطر نشان کرد: رزمایش اقتصادی با همکاری بسیج روستا‌ها و شهر‌ها برای شناسایی انبار‌های احتکار راه اندازی شده و هرگونه انبار که در سامانه ثبت نشده باشد در حکم کالای قاچاق تلقی می‌شود.