در حال حاضر ۳۶ هزار و ۸۸۳ دانش‌آموز در کهگیلویه و بویراحمد کتاب درسی خود را سفارش نداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی با اشاره به روند ثبت سفارش کتاب‌های درسی در استان گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان میان‌پایه استان ثبت سفارش خود را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ هزار و ۸۸۳ دانش‌آموز بدون ثبت سفارش داریم و استان در رتبه ۲۳ کشوری قرار دارد افزود: ۷۰۴ هزار و ۷۵۵ جلد کتاب درسی وارد انبار استان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر ادامه روند ثبت‌نام تا پایان خردادماه، ادامه داد: از مدیران مدارس می‌خواهیم ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه را به صورت گروهی انجام دهند و تا حد امکان از ثبت سفارش انفرادی کتاب‌ها پرهیز شود.