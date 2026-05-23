دانش آموزان هر چه سریعتر کتاب خود را سفارش دهند
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ هزار و ۸۸۳ دانشآموز بدون ثبت سفارش داریم و استان در رتبه ۲۳ کشوری قرار دارد افزود: ۷۰۴ هزار و ۷۵۵ جلد کتاب درسی وارد انبار استان شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر ادامه روند ثبتنام تا پایان خردادماه، ادامه داد: از مدیران مدارس میخواهیم ثبتنام دانشآموزان میانپایه را به صورت گروهی انجام دهند و تا حد امکان از ثبت سفارش انفرادی کتابها پرهیز شود.
وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت نام کتاب درسی به نشانی irtextbook.com در دسترس است از مدیران مدارس وخانوادهها خواست در فرصت باقی مانده برای ثبت سفارش کتب درسی اقدام کنند.